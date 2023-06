La Ville de La Pocatière lance sa vidéo promotionnelle

La Ville de La Pocatière a lancé, le 31 mai au Centre Bombardier, sa toute nouvelle vidéo promotionnelle À La Pocatière, c’est ICI que ça commence! L’objectif poursuivi est l’attractivité de son milieu afin de prévenir l’exode des étudiants et des employés, tout en favorisant un sentiment d’appartenance.

La vidéo a été réalisée en collaboration avec l’Agence A@Z Multimédias qui est spécialisée en création vidéo. Elle a pignon sur rue à La Pocatière.

Axée sur les services, les commerces et les industries présents sur le territoire pocatois, la vidéo expose de façon authentique la réalité de cette ville dite de centralité.

« La Pocatière dispose d’une longue tradition d’innovation qui représente un terrain fertile à l’émergence de projets novateurs pour les acteurs économiques, institutionnels et communautaires. Le nombre important de partenaires présents dans cette vidéo traduit, sans nul doute, le dynamisme commercial et industriel de notre milieu », a expliqué M. Vincent Bérubé, maire de La Pocatière.

Faire sortir de la 20

Un des défis soulevés par Vincent Bérubé est de faire désormais parler davantage de La Pocatière de façon positive.

« Si vous saviez combien de fois, lorsque je vais à l’extérieur, qu’on me dit : “je passe souvent à La Pocatière, mais je ne m’y arrête pas”. Moi, je me dis que si j’entends de telles répliques, c’est qu’il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous devons donc faire parler de nous et de nos nombreux attraits le plus souvent possibles », a commenté le maire, lui qui rêve toujours d’avoir minimalement un pavillon universitaire dans sa ville.

Cette vidéo est donc le fer de lance des autorités pocatoises afin d’améliorer l’attractivité et la rétention de ses étudiants, de ses travailleurs ainsi que de ses professionnels puisque la Ville, comme la plupart des régions du Québec, est actuellement aux prises avec une problématique de pénurie de main-d’œuvre.

« On veut remercier tous ceux et celles qui ont participé de loin à cette vidéo promotionnelle. On veut que cette vidéo devienne une carte de visite et que les gens présents ici deviennent des ambassadeurs. Quant aux gens que nous réussirons à recruter avec cet outil, on espère qu’ils deviennent par la suite des forces vives pour notre milieu. C’est ça, l’objectif », a conclu Mme Louise Lacoursière, conseillère aux communications à la Ville de La Pocatière.