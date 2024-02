Hommage à Phil Collins et Peter Gabriel à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et son partenaire de saison Hydro-Québec présentent Collins Gabriel avec Martin Levac le mercredi 28 février à 20 h.

Martin Levac, Claude Pineault (Éric Lapointe, Roch Voisine, Lara Fabian, Lynda Lemay) et Hugo St-Laurent (Cirque du Soleil, Cavalia, Les Fils du Diable), trois musiciens amoureux de la musique de Peter Gabriel et de Phil Collins, unissent leurs talents pour une soirée de musique.

Martin Levac est un chanteur, batteur, claviériste, parolier et compositeur, surtout connu pour son imitation sur scène du chanteur/batteur britannique Phil Collins. La passion de Martin pour la musique de Genesis et Phil Collins a pris racine dès son adolescence, lorsqu’il a changé sa batterie de droitier à gaucher pour mieux reproduire les subtilités du style de Phil.

Ainsi commença le voyage visant à perfectionner son imitation. Il jouait de la batterie et faisait des harmonies vocales comme Phil l’a fait dans Genesis. Validées par le public, les critiques et l’affirmation de Phil Collins confirmaient que Martin Levac était son plus grand imitateur.

Collins Gabriel ce sont trois gars réunis pour se faire tripper et vous faire tripper avec les répertoires plus grands que nature de deux figures marquantes de la musique britannique. Les billets sont disponibles au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon