Hommage à toi, papa

J’écris ces mots à la première tombée de neige. Déjà une autre année qui s’achève. Cette fin d’année 2024 souligne aussi les dix ans passés depuis que tu nous as quittés, papa. En dix ans, il s’en est passé des choses. Il n’y a pas une journée qui passe sans que je pense à toi. On disait que tu avais laissé ta trace dans le Kamouraska, et c’est vrai. Je n’entends que du positif quand je nomme René Bélanger.

Merci de continuer de veiller sur moi, sur ta petite-fille, sur chaque membre de ta famille, et sur toutes les personnes que tu as marquées.

Avec amour, la famille Bélanger.