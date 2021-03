Hommage aux victimes de la COVID-19 : Les élus municipaux joignent leur voix au mouvement national

À l’instar du gouvernement et de toute la population du Québec, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) expriment leurs plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont été malheureusement emportées par cette terrible pandémie.

« Nos premières pensées vont naturellement aux 30 familles de la région qui ont perdu une personne aimée au cours de la dernière année à cause de ce virus. Et nous n’oublierons jamais que ce sont plus de 10 000 familles qui ont été endeuillées à l’échelle du Québec. Nous offrons à toutes les personnes touchées par la perte d’un être cher nos sincères condoléances, a déclaré Michel Lagacé, président de la TREMBSL et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Les drapeaux seront en bernes dans la plupart des municipalités du Bas-Saint-Laurent pour leur rendre hommage en ce jour de commémoration national. »

Bien que la région affiche un bilan relativement enviable, les membres de la TREMBSL tiennent à rappeler l’impact de ce fléau sur l’ensemble de la communauté. « Nous avons tous vécu les différentes phases de confinement et les changements importants qu’elles ont entraîné dans nos vies : l’effritement de notre vie familiale, sociale et communautaire, les bouleversements dans nos façons de travailler et les défis de maintenir notre vitalité économique malgré la fermeture de nos commerces et les pertes d’emploi, déplore Pierre D’Amours, vice-président de la Table et maire d’Amqui. Pensons également aux plus de 1 500 personnes qui ont contracté la maladie et à l’angoisse que cela a suscitée chez elles et leurs proches », poursuit-il.

De son côté, Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette et membre de la TREMBSL, se fait le porte-parole des membres pour souligner la contribution du personnel médical et des services essentiels dans cette mobilisation sans précédent. « La maladie a durement frappé le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, tout comme celui du monde communautaire, à tous les niveaux. Qu’il s’agisse des médecins, du personnel infirmier, des préposés aux bénéficiaires ou à l’entretien, cadres comme syndiqués, bénévoles ou rémunérés, ils ont tous redoublé d’efforts pour endiguer cette pandémie, rappelle-t-il. Pensons également à toutes les personnes qui, malgré les risques de contamination, ont poursuivi leur travail sans relâche dans les services essentiels : marchés d’alimentation, dépanneurs, garages, usines et autres services et entreprises sans lesquels ils nous auraient été impossible de continuer à fonctionner. Nous leur levons notre chapeau et saluons leur professionnalisme qui a largement contribué à contenir la propagation. »

Michel Lagacé demande aux Bas-Laurentiens et Bas-Laurentiennes de maintenir la mobilisation. « Aujourd’hui, en ce jour de commémoration, nous honorons nos disparus et saluons la contribution de l’ensemble de la population bas-laurentienne et québécoise dans la lutte à la pandémie. Ensemble, assurons-nous que ces sacrifices n’aient pas été vains. Poursuivons nos efforts en respectant scrupuleusement les mesures de prévention sanitaire jusqu’à ce que la vaccination nous ramène à des jours plus heureux », conclut-il.