Ici on joue dehors… du plaisir garanti !

La Ville de La Pocatière est heureuse de convier la population pocatoise à sa grande fête hivernale, Ici on joue dehors !, qui aura lieu le samedi 4 février prochain, dès 13 h, aux terrains récréatifs, près du Centre Bombardier.

En plus des activités de patinage et de glissade accessibles en tout temps, une foule d’animations vous seront proposées. L’équipe des Services récréatifs, culturels et communautaires a profité de la venue de la 56e Finale des Jeux du Québec pour vous organiser de nombreuses activités inspirées par cet important événement. Le comité organisateur sera d’ailleurs sur place avec la mascotte LOU pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Dès 13 h, venez tester vos habiletés à la course, au tir à l’arc et aux lancers de précision… plaisir garanti ! Sans oublier les combats de gladiateurs où énergie et stratégie vous seront nécessaires pour remporter votre combat. Vos fibres sportives et compétitrices seront titillées par la découverte du volleyball des neiges, ou encore le goalball.

Également sur le site : chocolat chaud, feu de bois et guimauves. Quelques membres de l’équipe de hockey Les Seigneurs seront sur place pour patiner avec vous.

Cette fête est encore une fois une belle occasion pour les Pocatois de fraterniser et d’apprivoiser la saison hivernale. Apportez votre luge, vos patins, tuques, mitaines et… sourires !

Pour information, communiquez avec Mme Élisabeth Bercegeay au 418 856-2222, poste 2018

Source : Ville de La Pocatière