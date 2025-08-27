Immigration : Chaudière-Appalaches presse Québec d’adapter sa politique aux besoins régionaux

La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) et Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) demandent au gouvernement du Québec de revoir sa politique d’immigration pour l’arrimer davantage aux réalités du terrain. Dans un mémoire récemment déposé dans le cadre de la consultation publique sur la planification pluriannuelle de l’immigration 2026-2029, les deux organismes affirment que les leviers actuels demeurent sous-exploités, et que cette inaction fragilise l’économie régionale.

Alors que la rareté de main-d’œuvre constitue un défi majeur, la TREMCA et CAÉ rappellent que plusieurs outils existent déjà, comme le traitement simplifié, la modulation des seuils, le renouvellement des permis et l’accès au Programme de l’expérience québécoise. Selon eux, le manque de volonté à utiliser pleinement ces mesures crée un décalage entre les intentions politiques et la réalité vécue par les entreprises de la région.

Le mémoire présenté formule cinq recommandations jugées essentielles pour adapter la politique d’immigration aux besoins des régions. Il propose de faciliter temporairement l’accès à la résidence permanente pour les personnes déjà bien établies, de rétablir les conditions antérieures du traitement simplifié en incluant notamment l’exemption d’affichage préalable, l’élargissement des postes admissibles, et l’exclusion de certaines limites pour les emplois concernés. Les auteurs suggèrent également de permettre une modulation régionale de la durée des permis de travail en fonction du taux de chômage local.

Le document insiste également sur l’importance de renforcer le financement et l’accessibilité des services de francisation, considérés comme un pilier central de l’intégration, tout en appelant à une communication gouvernementale cohérente, respectueuse et ancrée dans la réalité des régions, afin de valoriser les efforts collectifs et de préserver la cohésion sociale

La TREMCA et CAÉ insistent ainsi sur l’importance d’élaborer des politiques en concertation avec les acteurs locaux. Ils estiment notamment que la prospérité économique de Chaudière-Appalaches dépend directement de la contribution des travailleurs étrangers, et qu’une stratégie d’immigration adaptée est essentielle pour maintenir la vitalité du territoire.

On demande au gouvernement du Québec de revoir sa politique d’immigration pour l’arrimer davantage aux réalités du terrain. Photo : Assemblée nationale