Implantation difficile des parcomètres dans les stationnements des hôpitaux

La PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent a admis, lors d’une séance du conseil d’administration, que l’implantation d’horodateurs dans les stationnements des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent « ne passait pas comme une lettre à la poste ».

Depuis le 26 septembre, il faut payer son stationnement à l’hôpital de La Pocatière, et surtout s’enregistrer à l’un des deux horodateurs (parcomètres), même si on utilise le stationnement pour moins de deux heures.

En raison d’une décision gouvernementale, tous les CISSS et CIUSSS sont en train d’uniformiser leurs pratiques pour le paiement du stationnement dans les hôpitaux. Pour Rivière-du-Loup, par exemple, il n’y a plus de barrières à l’entrée. Pour La Pocatière, où personne ne payait depuis quelques années, il faut désormais débourser les tarifs demandés.

« Ça s’avère complexe. Il n’y a pas beaucoup de culture de stationnement payant dans l’Est-du-Québec », a précisé Isabelle Malo. Elle a ajouté que l’acceptabilité et la gestion du changement ne se passaient pas nécessairement très rondement. « Ça prend beaucoup de pédagogie et d’accompagnement », a ajouté Mme Malo.

Rappel

Rappelons que peu importe la longueur du séjour prévu, et même si on sait qu’il n’en coûtera rien, car la durée appréhendée est de moins de deux heures, il faut entrer le numéro de sa plaque d’immatriculation — donc le savoir par cœur ou l’avoir pris en note — et mentionner le temps de visite prévu. Pour moins de deux heures, c’est gratuit, de deux à quatre heures c’est 3 $, de quatre heures à 24 heures c’est 5 $, et il existe des tarifs à plus long terme également.

Ainsi, si une personne a estimé qu’elle resterait moins de deux heures et s’est inscrite comme tel, mais que cette période sera bientôt dépassée, il lui faut retourner à l’horodateur et y mettre de l’argent, soit en monnaie exacte ou avec une carte de débit ou de crédit. Une application mobile (PassportParking Canada) peut aussi être utilisée pour le faire à distance.

Un agent fait le tour du stationnement pour vérifier les plaques, et si le montant n’est pas payé, une amende de 52 $ sera donnée. Précisons que si la voiture s’y trouve depuis moins de deux heures, une amende sera aussi donnée si le conducteur ne s’est pas inscrit au parcomètre.