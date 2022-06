Important développement de condos locatifs à Saint-Pascal

Des travaux débutent au bout de la rue Patry à Saint-Pascal, sur un terrain qui était vague jusqu’à présent. Il s’agit de la phase numéro un d’un projet majeur de construction de trois bâtiments, comprenant quatre condos locatifs.

On y retrouvera des 4 ½ avec une aire ouverte au niveau du salon, cuisine et îlot, porte-patio dans la chambre des maîtres et grand balcon. « C’est une construction durable, avec entrée indépendante », confirmait David Laplante, chargé de projet pour Construction Ferdinand Laplante.

L’investissement total est de 2 M$. La première phase devrait être terminée vers la fin septembre et la deuxième se poursuivra à l’hiver 2023 pour une livraison en mai.