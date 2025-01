Importantes rénovations au Musée de sculptures sur bois

Le Musée de sculptures sur bois de Saint-Jean-Port-Joli annonçait récemment avoir reçu un montant de 298 000 $ de la MRC de L’Islet et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation via le Fonds régions et ruralité (volet 1 – soutien au rayonnement des régions). Cet appui financier permettra d’entreprendre d’importantes rénovations au cours des prochains mois, notamment au niveau de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

« Je me réjouis de constater que le financement de notre gouvernement permettra au Musée de sculptures sur bois d’améliorer ses installations, et d’offrir une meilleure expérience aux visiteurs. Cette initiative fera rayonner la région, de même que l’art québécois », déclare Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

Parallèlement, un véritable pôle culturel et touristique se dessine depuis l’annexion de l’atelier de Jean-Julien Bourgault, qui a vu naître l’école de sculpture et qui est déjà loué à la MRC de L’Islet dans le cadre du projet Écho et du HUB créatif de Région L’Islet. À celui-ci s’ajoute l’acquisition du Domaine Médard Bourgault qui promet un accès au fleuve à la population et aux visiteurs, en plus de préserver un patrimoine régional et national.

Récentes innovations

En 2024, l’exposition permanente en hommage à la famille Bourgault a été renouvelée, en collaboration avec la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® du Québec, en incluant des panneaux interprétatifs bilingues.

Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, des travaux de peinture et d’éclairage ont été réalisés au niveau des salles d’expositions, en plus du réaménagement de l’espace-boutique, mieux équipée pour accueillir les groupes de touristes qui voyagent en autobus.

Le musée a offert ponctuellement des ateliers de médiation culturelle et de sculpture sur bois, en collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec et la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

Le Musée innovait aussi en présentant une première exposition temporaire sous le thème Le Québec, entre mythe, religion et politique, qui sera offerte aux visiteurs jusqu’en 2025. Cette rétrospective propose une réflexion sur l’histoire et la culture du Québec, incluant les moments marquants qui ont façonné notre monde, à travers les yeux des artistes qui ont su illustrer leur vision de notre vécu collectif.

Une nouvelle image de marque sera dévoilée prochainement pour souligner les 50 ans du Musée, et mettre en valeur le riche et unique patrimoine sculpté de Saint-Jean-Port-Joli.

Source : Corporation des fêtes, événements et espaces culturels de Saint-Jean-Port-Joli