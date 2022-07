Inauguration de la grande roue à godets du moulin de la Seigneurie

Dans le cadre d’une journée d’activité familiale, en présence de nombreux dignitaires et partenaires, le maire de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et le président de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, MM. André Simard et Yves Plante, ont procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle grande roue à godets du moulin de la Seigneurie des Aulnaies.

Haut lieu du tourisme en Chaudière-Appalaches, le domaine de la Seigneurie des Aulnaies, avec son manoir victorien et son moulin à eau monumental, offre à tous ses visiteurs une expérience d’immersion historique sans pareille. Rappelons que la construction du premier moulin sur le site remonte à 1738, en plein régime français, et que le bâtiment que l’on peut encore admirer et visiter de nos jours a été édifié en 1852. Quant à son immense roue à godets, de 13,30 m de diamètre et pesant près de 11 t, c’est elle – une fois mise en mouvement par la force de l’eau – qui actionne les meules de pierre qui servent, encore aujourd’hui, à la production de farines artisanales, de la même manière, avec les mêmes gestes et les mêmes techniques qu’au 18e, au 19e et encore au début du 20e siècle.

« En 2016, en raison d’un état de dégradation avancé, la roue a dû être immobilisée. Il s’est avéré rapidement que celle-ci devait être entièrement reconstruite. C’est alors que la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, propriétaire du site, en collaboration avec la Corporation touristique, responsable du développement et de l’animation touristique et muséale de la Seigneurie, s’est engagée dans le laborieux projet de la reconstruction de la roue du moulin et de la réfection des éléments architecturaux associés à ce mécanisme. Après un investissement d’un peu plus d’un demi-million de dollars et un chantier qui s’est somme toute très bien déroulé au cours des six derniers mois, la communauté aulnoise est extrêmement heureuse de voir à nouveau tourner une grande roue à godets dans ce trésor collectif qu’est le moulin de la Seigneurie », affirme André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies.