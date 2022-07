L’animateur et comédien Christian Bégin s’installera à la salle Promutuel Assurance de Montmagny avec son nouveau spectacle « Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin », les 19 et 20 août prochains.

En effet, plus de 20 ans après la présentation de son premier spectacle solo, Christian Bégin remonte sur scène dans un tout nouveau spectacle à saveur humoristique où il fera découvrir au public sa vision des sept péchés capitaux connus de tous. En prime, il dévoilera un huitième péché qu’il a créé de toute pièce pour susciter la conversation entre lui et le public.

« Je revisite les sept vices fondamentaux du monde moderne et jette un regard sur l’état des lieux en vous invitant à la “’ conversation”’. Un show critique et autocritique sur un monde qui change et un homme qui, tant bien que mal, veut suivre la “’ puck”’ », mentionne Christian Bégin.

Christian Bégin présentera ce spectacle en entier pour la première fois. Les spectateurs qui seront à la salle Promutuel Assurance auront la chance d’être les premiers au Québec à voir « Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin ».