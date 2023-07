Inauguration de l’Atelier Lambert

Alors qu’on ferme des chapelles et des églises aux quatre coins de la région, Sophie Lambert en construit. Au cœur même du Village des Aulnaies s’observe depuis environ un an la construction d’une petite chapelle dans laquelle l’artiste peintre a aménagé sa galerie, Atelier Lambert.

« C’était l’hiver, on n’avait rien à faire. J’ai appelé un ami, et je lui ai demandé s’il voulait faire un projet fou : un clocher pour une chapelle. Je n’étais pas sûre d’avoir les moyens de construire la chapelle, au pire je me disais qu’il y aurait seulement une dalle de béton avec un clocher, mais je voulais résolument un clocher », a raconté Sophie Lambert lors de l’inauguration, tenue le 6 juillet en formule 5 à 7.