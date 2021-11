Inauguration du café culturel à la Médiathèque L’Héritage

En effet, dans le cadre du festival musical « La Dégelée » organisée en partenariat avec Arts et Culture de L’Islet, une première activité de ce type avait lieu dans une partie de la Médiathèque qui est aménagée de façon plus intimiste pour mettre en valeur des artistes locaux, le patrimoine de L’Islet-Sud et des prestations diversifiées. On y retrouve plusieurs photos anciennes provenant de plusieurs villages et même un piano, gracieuseté de la Fabrique de Saint-Pamphile.

Selon le président de la Médiathèque Sébastien Ouellet, « la Médiathèque sera en mesure d’accueillir des activités culturelles de différentes envergures. Cet espace vient compléter ce qui se fait déjà ailleurs et s’ajoute aux plus gros spectacles présentés sur la scène principale de la Médiathèque ». Lors de cette cérémonie, M. Ouellet a tenu à remercier les partenaires qui ont exprimé leur grand intérêt à voir la Médiathèque se développer et faire rayonner la culture.

Le premier spectacle qui inaugurait ce nouvel espace culturel est celui d’Emilie Clepper, une auteure-compositrice-interprète établie dans la région. La plupart des chansons étaient accompagnées de belle façon à la guitare par le talentueux Sébastien Landry. Les spectateurs ont aussi eu droit à la performance inspiré de Fred Nelson le temps de quelques pièces.