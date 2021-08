Un incendie dans une résidence est survenu sur l’avenue Patry à Saint-Pascal samedi dernier près de l’entreprise Gibo. Selon CIEL-FM, un garçon dormait dans sa chambre lorsque le feu a débuté et de bons samaritains sont intervenus. Personne n’a été blessé. Une vingtaine de pompiers ont été appelés sur les lieux. Les causes et circonstance sont sous enquête, mais l’hypothèse criminelle serait écartée.