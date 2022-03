Institut de technologie agroalimentaire du Québec : L’admission se poursuit pour l’automne 2022

Il est toujours temps de déposer une demande d’admission pour fréquenter l’un des campus de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) à l’automne 2022 (La Pocatière ou Saint-Hyacinthe). L’ITAQ est le seul établissement d’enseignement au Québec à offrir l’ensemble des programmes techniques proposés par le réseau collégial dans le domaine agroalimentaire.

Une nouvelle AEC

D’une durée de huit mois, la nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques de transformation du lait en produits laitiers sera offerte en trois parcours : régulier, régulier à distance ou théorique. Les étudiants apprendront à maîtriser le fonctionnement, l’entretien et la réparation des appareillages utilisés en transformation laitière, à contrôler la production de produits laitiers et à appliquer les normes de santé et sécurité et d’assurance qualité en usine laitière. En raison de la demande importante de main-d’œuvre dans ce secteur, les finissants sont assurés d’un emploi à la fin de leurs études. Pour plus d’information : https://bit.ly/AEC-transformation-du-lait.

Des séances d’information virtuelles

L’ITAQ offrira des séances d’information virtuelles sur les programmes horticoles et alimentaires les 22, 23 et 24 mars prochains. Les participants pourront en apprendre davantage sur ces programmes, sur les installations pédagogiques où ils seront appelés à faire leurs apprentissages et sur les services offerts aux étudiants pendant leur formation. Pour s’inscrire à ces séances d’information, visitez le https://bit.ly/soirees-information.

Les personnes qui désirent s’inscrire à un programme de formation technique au campus de Saint-Hyacinthe doivent acheminer leur candidature d’ici le 21 avril au sram.qc.ca, alors que les demandes doivent être transmises d’ici le 1er mai au sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière. Pour ce qui est de l’AEC en Techniques de transformation du lait en produits laitiers, les demandes d’admission doivent être déposées d’ici le 15 juillet au sracq.qc.ca.

Source : ITAQ