Internet haute vitesse : Impatience à Saint-Joseph et Saint-Bruno

La mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy Saint-Pierre, en a assez. Voir des gens hésiter à acheter ou louer des maisons par crainte de ne pas pouvoir travailler ou faire l’école en ligne à la maison correctement l’exaspère au plus haut point. « Saint-Joseph est la municipalité la plus jeune (du Kamouraska) et le télétravail, c’est le bordel », résume-t-elle.

« Si je ne grince pas, je n’aurai jamais rien. Ça, c’est mon mandat politique. C’est sûr que je vais remuer ciel et terre. Je n’ai pas la baguette magique pour avoir ce que je veux, mais je me dis que quand on sera tanné de m’entendre, on va dire qu’à Saint-Joseph on va peut-être essayer de voir ce qui peut être fait », ajoute Nancy Saint-Pierre.

Dans la requête, on y lit entre autres que « considérant qu’une annonce récente fait état d’investissements conjoints de Québec et d’Ottawa qui rendent possible le déploiement d’un service Internet haute vitesse dans des municipalités de la région et qu’aucune mention n’a été faite encore à ce jour concernant l’accès à ce service, devenu essentiel, pour les municipalités du Haut-Pays de Kamouraska, il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal demande aux gouvernements du Québec et du Canada d’investir pour donner accès à un service Internet haute vitesse (50 mégabits par seconde ou plus) aux citoyens le plus rapidement possible ».