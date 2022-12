Investissement en loisir et en sport : 136 000 $ redistribués en Chaudière-Appalaches 

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) a contribué à la réalisation de 79 projets favorisant la pratique d’activité de loisir dans la région depuis juin dernier. En plus des 136 000 $ distribués en soutien financier, les organismes de la région ont investi près d’un demi-million de dollars dans ces initiatives.

Près de 20 % de cette somme provient d’un soutien accordé par le conseil d’administration de l’URLS-CA, à même le budget de fonctionnement de l’organisme. « Cela donne à l’équipe une plus grande flexibilité lors de l’attribution des sommes, notamment pour financer des projets en loisir culturel, qui ne sont pas soutenus par les programmes que nous administrons », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Le Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) du ministère de l’Éducation a quant à lui permis de réinvestir 69 500 $ dans la région. Ces sommes ont notamment permis à plus de 7000 personnes de bouger plus dans la dernière année.

À titre d’exemple, la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a fait l’acquisition d’une cinquantaine de vestes de flottaison individuelle. Cela a permis aux enfants et aux adultes de profiter des plaisirs de la baignade en sécurité, et de prendre confiance dans l’eau après deux années de fermeture de la piscine municipale. « Au lieu d’être craintifs et de susciter de l’anxiété, les baigneurs et leurs accompagnateurs s’amusaient, relaxaient ou bougeaient simplement dans l’eau ! », témoigne la directrice générale de la municipalité Anick Grégoire-Bégin. Les équipements ont également été utilisés lors des sorties en embarcations aquatiques.

Pour l’URLS-CA, il est important de réinvestir dans les projets régionaux. « Nous sommes convaincus que les acteurs locaux sont les mieux placés pour définir les besoins de leur population et mettre en place des initiatives porteuses », ajoute M. Fortin.

Dans le cadre de cet appel de projets, 13 000 $ ont également été distribués grâce à un soutien de la Fondation Québec Philanthrope et de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches.

Un second appel de projets a eu lieu au cours de l’automne. Plus de 250 demandes ont été déposées à l’URLS de la Chaudière-Appalaches. Les organismes retenus devront réaliser leur initiative au cours de l’année 2023.

Source : URLS de la Chaudière-Appalaches