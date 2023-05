Investissements dans les activités de plein air à Saint-Onésime-d’Ixworth

La pratique de certains sports sera plus conviviale à Saint-Onésime-d’Ixworth dans un avenir rapproché. Une série d’investissements ont été réalisés récemment aux Sentiers d’Ixworth, et d’autres devraient être faits sous peu par la Municipalité au chalet des loisirs, qu’on souhaite détruire complètement et reconstruire à neuf.

Les Sentiers d’Ixworth ont bénéficié d’une série d’investissements au cours de la dernière décennie. Le pont qui enjambe La Grande Rivière, et le poste d’accueil à proximité sont certainement les plus visibles d’entre tous.

Selon la directrice générale Nancy Lizotte, les derniers investissements en lice concernent l’ajout de bancs de façon aléatoire dans les sentiers, ainsi que l’ajout d’un lutrin à l’accueil afin de recenser les gens qui entrent et qui sortent en cas d’urgence.

« Une clôture ornementale a été installée pour la sécurité près des chutes », ajoute-t-elle.

L’autre part importante de ces investissements concerne le camp des chutes, à l’abandon depuis plusieurs années. Les fenêtres ont été changées, le toit a été réparé, et un poêle à bois a été installé.

Le camp bénéficie également d’une toilette qui y a été ajoutée, tout comme à l’accueil des Sentiers d’Ixworth.

« ll y a eu beaucoup de drainage, car c’est un milieu humide, et la construction de passerelles. Il y a eu aussi du bûchage pour couper les arbres dangereux, et pour élargir et éclaircir les sentiers », poursuit Nancy Lizotte.

Le coût total de ces investissements n’a toutefois pu être dévoilé par la directrice générale, puisqu’ils ont été faits à partir d’une aide financière gouvernementale.

« Nous ne pouvons pas rendre publique cette information sans la permission du ministère concerné. Normalement, c’est lui qui se réserve ce privilège. À ce moment-ci, la reddition de comptes n’est pas faite ni envoyée au Ministère, donc nous ne pouvons vous dire quelles sont les sommes investies réellement. »

Chalet des loisirs

Attendue depuis quelques années, la rénovation du chalet des loisirs adjacent à la patinoire municipale prendra plutôt l’allure d’une démolition et d’une reconstruction. L’ensemble du projet est encore en cours d’évaluation, mais le montant estimé en 2021 pour la démolition seulement se chiffrait à 3200 $.

« Avec l’inflation, c’est certain que ce sera beaucoup plus », précise Nancy Lizotte.

La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth souhaite financer le projet à hauteur de 80 % afin de réduire au maximum la charge aux contribuables. La demande de subvention pourrait être déposée l’automne prochain, avec un délai de réponse, favorable ou non, allant de six à dix mois. Advenant une réponse positive, les travaux pourraient débuter au plus tôt en 2024.max