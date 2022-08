Investissements de 380 M $ en 4 ans

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, a indiqué par voie de communiqué que ce sont plus de 380 M $ qui ont été investis dans Côte-du-Sud durant son mandat. Du jamais vu pour la région.

« Lorsque j’ai été élue en 2018, on remarquait que partout au Québec, les comtés ruraux avaient été abandonnés par les précédents gouvernements. Nous avons fait en sorte de renverser la vapeur et de s’assurer que Côte-du-Sud reçoive sa juste part afin d’assurer son développement social et économique », se réjouit la députée.

Elle indique que des pas de géants ont été effectués avec le comité citoyen Mes soins restent ici afin d’améliorer l’offre de soins à l’hôpital de La Pocatière. Grâce à la signature d’une entente historique entre le CISSS du Bas-St-Laurent et de Chaudière-Appalaches en 2019, les corridors de services, mis à mal par la réforme Barrette, ont pu être reconstruit ce qui fait en sorte de rendre plus accessibles les services de plusieurs spécialistes.

La Côte-du-Sud couvre un vaste territoire de 6000 km2 et se doit d’avoir des services d’urgence efficaces. C’est pourquoi le gouvernement du Québec a bonifié de 2,6 M $ le budget annuel consacré aux services préhospitaliers d’urgence sur la Côte-du-Sud. Ce montant a permis de transformer des horaires de factions vers des horaires à l’heure, assurant ainsi une meilleure qualité de services.

Le gouvernement a fait de l’éducation une priorité et a placé les élèves au cœur de sa démarche. C’est pourquoi le budget récurant de chaque Centre de services scolaires a été augmenté de 25M$ annuellement pour bonifier les services aux élèves.

Plus d’une dizaine d’écoles de Côte-du-Sud ont bénéficié de travaux d’agrandissement et de réaménagement. Notons, entre autres, l’investissement de 4,3 M $ pour l’École Notre-Dame à Mont-Carmel. Mentionnons également les 420 000 $ investis afin de réaménager les cours des écoles de Saint-Marcel et de Sainte-Perpétue.

En 2021, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a lancé le Grand Chantier pour les familles. Dans le cadre de cette initiative, ce sont 184 nouvelles places en CPE qui ont été octroyés dans Côte-du-Sud : 40 Montmagny, 85 à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, 15 à Saint-Jean-Port-Joli, 21 à Saint-Alexandre, 13 à Saint-Denis, 10 à La Pocatière.

La présence d’infrastructures sportives et de loisirs de qualité est un élément clé de la rétention et l’attractivité des familles dans notre région. C’est ainsi que l’annonce de 3,6 M $ pour la réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière a été applaudie de tous.

Source : Marie-Eve Proulx