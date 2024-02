ITAQ : Lancement de capsules pour promouvoir le programme TPQA

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) présente une série de capsules vidéo mettant en vedette un étudiant et une diplômée de son programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) ainsi qu’un employeur dans ce domaine.

Ces trois capsules ont pour objectifs de mieux faire connaître ce programme de formation, par des témoignages personnels et vibrants, ainsi que les débouchés possibles à la suite de l’obtention du diplôme.

Le programme TPQA offre une formation polyvalente pour quiconque aime les sciences et les technologies. Le programme s’adresse à ceux qui souhaitent développer de nouveaux produits ou travailler dans le domaine du contrôle de la qualité et des procédés de fabrication des aliments. Cette formation mène à un diplôme d’études collégiales (DEC) et permet une alternance travail-études ou une passerelle DEC-BAC.

Dans la première capsule, on découvre les motivations qui ont poussé la diplômée Florence Martel à compléter un baccalauréat en Sciences et technologie des aliments à l’Université Laval. Dans la seconde, on fait la connaissance d’Alexandre Paquet, un étudiant de première année du programme TPQA.

Enfin, le point de vue d’un employeur avec François Tardif, chargé de projet au Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), est partagé dans la troisième et dernière capsule. Elles peuvent toutes être visionnées directement sur le site internet de l’ITAQ.

Le tournage de ces trois capsules a été rendu possible par la collaboration du CDBQ qui a gentiment prêté son local dans l’usine laitière. La réalisation a été confiée à l’agence A@Z Multimédias de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cette dernière a réussi un tour de force en produisant ces capsules en un temps record.

Bourses d’étude

Rappelons que le programme TPQA est éligible aux bourses ACTE! offrant des opportunités financières aux étudiants allant jusqu’à 22 500 $ pour la durée de leurs études. Tous les détails se trouvent sur le site web à Bourses ACTE 2024-2025.

L’ITAQ propose aussi l’expérience Étudiant d’un jour d’ici la fin de février pour permettre aux futurs étudiants de découvrir de près les cours, les installations et l’ambiance du campus. Tous les détails se trouvent aussi sur le site sous Étudiant d’un jour.

Enfin, l’ITAQ est en période d’admission pour la rentrée scolaire de l’automne 2024. Les personnes qui désirent entamer des études à l’Institut ont jusqu’au 1er mars pour soumettre leur dossier au www.sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière. Il est important de faire sa demande d’admission avant le 1er mars, puisqu’il arrive qu’un programme affiche complet à la suite du premier tour et qu’il ne soit plus offert aux tours suivants.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec