Jardin Floral : Une programmation riche en activités pour le 25e

L’équipe de bénévoles du Jardin Floral a dévoilé le 26 mai une programmation d’activités qui soulignera avec faste le 25 e anniversaire d’un des lieux les plus majestueux de La Pocatière. Certaines de ses activités se dérouleront même tard en automne et au début de l’hiver.

Le 25 e anniversaire devait initialement être célébré l’an dernier. À l’image de plusieurs autres organisations, l’équipe du Jardin Floral a dû reporter les festivités en raison du contexte sanitaire. Le déconfinement progressif annoncé récemment par le gouvernement Legault permet d’envisager maintenant cette programmation à la fois familiale, culturelle et en hommage aux bâtisseurs.

Un mois plus tôt, le 13 juin de 10 h 30 à 14 h, une visite guidée animée par Suzanne Hardy est à l’horaire. L’événement est gratuit, mais les réservations sont obligatoires à jardinfloraldelapocatiere@gmail.com . Selon Kathleen Aubry, Mme Hardy serait de celles qui considèrent le Jardin Floral comme un des plus beaux au Québec.

Jusqu’au 20 juin, le Marché aux fleurs se poursuivra les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 16 h à la serre voisine du centre équestre de la Ferme-école Lapokita. Les 4 et 18 juillet et 1er août, un rallye familial faisant appel aux cinq sens sera proposé au coût de 30 $ par famille. Réservation obligatoire.