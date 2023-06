Jeanne Laterreur, judokate de l’année 2022-2023

Le Club Judo-La Pocatière tenait le 3 juin son 40e Gala Excellence 2023 en présence des judokas, leurs parents et leurs proches. La cérémonie se tenait au dojo même, à l’École Saint-Charles de La Pocatière, en compagnie des partenaires Avantis Coopérative, Raymond Chabot Grant Thornton, Premier Tech et la Ville de La Pocatière.

La jeune Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme a raflé le trophée Avantis d’or Judoka de l’année. Le trophée Raymond Chabot Grant Thornton d’argent est allé à Théophile Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies, tandis que le judoka de l’année de bronze est revenu à Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Pour cette catégorie, cinq critères étaient comptabilisés : la présence aux entraînements, la qualité technique, la compétition, la persévérance et le bénévolat. Jeanne a accumulé 91 points sur 100, alors que Théophile Gilbert obtenait 87 points, suivi par Oscar Dufresne avec 86 points.

« Il fallait remonter à plusieurs années pour voir la première place remportée par une fille », a affirmé à son plus grand plaisir le directeur technique Jacques Dufour.

Autres catégories

Pour la catégorie Espoir, c’est la jeune Adèle Demers de Saint-Onésime-d’Ixworth qui a récolté l’or. Elle est la nièce de la première judoka de l’année et championne provinciale du club de La Pocatière, Marie-Claude Demers.

Dans la catégorie Progrès, Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise a été l’élu pour ce trophée en ayant franchi l’étape du Judo-école vers l’Élite, alors que Hubert Dionne de La Pocatière remportait le trophée Judo-Technique pour la qualité de ses exécutions.

Dans la catégorie Recrue de l’année, c’est Laura Fortin de Sainte-Louise qui s’est sauvée avec le trophée.

Le judoka Théophile Gilbert a remporté le trophée Louis-Garon de bénévole de l’année. Théophile s’est impliqué au club de différentes façons en plus de son bénévolat aux Jeux du Québec en mars à Rivière-du-Loup.

Pour sa part, Matthieu Bond de Sainte-Louise a été couronné du trophée de la Persévérance après plus de 20 ans de judo, et dont 10 comme ceinture marron, avec la volonté d’atteindre la ceinture noire incessamment.

Enfin, au niveau de la performance dans les compétitions, Jules Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies gagnait le trophée dans les catégories U8, U10, U12 avec des médailles d’or dans toutes les compétitions qu’il a participé.

Quant aux catégories U14 et plus, une fois de plus, Jeanne Laterreur s’est démarquée en remportant le trophée Premier Tech.

Le dernier trophée remis a été celui de la révélation en compétition qui a été décerné à Heidi Lizotte de Saint-Pacôme.

Le 40e Gala Excellence met fin officiellement à la saison 2022-2023 qui s’est avérée excellente avec plus de 70 judokas sur les tatamis. Les activités reprendront en septembre prochain.

Source : Club Judo-La Pocatière