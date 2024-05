Jeanne Laterreur nommée judoka d’or Avantis de l’année

Le club Judo La Pocatière tenait à son dojo, le samedi 18 mai dernier, sa 41e édition du Gala Excellence-Desjardins. Près d’une centaine de personnes ont ainsi été témoins du couronnement de Jeanne Laterreur qui devient ainsi la deuxième judokate à remporter le trophée Judoka d’or Avantis pour deux années consécutives.

Un autre judoka avant elle avait accompli cet exploit, soit Jasmin Bélanger qui, rappelons-le, est devenu champion canadien. D’autres l’ont gagné deux fois, mais pas de façon consécutive.

La jeune Laterreur de Saint-Pacôme a également remporté le trophée Premier Tech pour le titre de compétitrice de l’année U14 et plus. Elle a reçu le trophée des mains de Bernard Bélanger, fondateur et président de Premier Tech. Ce dernier a également remis le trophée du compétiteur de l’année dans les catégories U8 à U12 à Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise. Ces athlètes font ainsi partie de l’équipe Élite-Avantis.

D’autre part, le trophée Judoka d’argent du club Richelieu de La Pocatière a été décerné à Eugénie Anctil de Sainte-Louise par Rémi Faucher, président du club Richelieu. Cette organisation a par ailleurs conclu une entente de partenariat de trois ans avec le club de judo.

Le Trophée Judoka de bronze Structure CD à quant à lui été décerné à Clovis Dionne de La Pocatière. Structure CD a également conclu une entente de trois ans de partenariat avec le club Judo La Pocatière. D’autres catégories étaient aussi au programme puisque le jeune Antoine Dionne de La Pocatière a obtenu la médaille d’or dans la catégorie Espoir. Louis Bouchard, de Sainte-Louise, a quant à lui remporté le trophée du Progrès, tandis qu’Adèle Demers de Saint-Onésime a gagné celui de Judo technique.

Le titre de recrue de l’année est revenu à Théo Bonenfant de La Pocatière. Léonie Anctil de Sainte-Louise a obtenu le titre de la Persévérance-Desjardins qui lui a été remis par Nathalie Ouellet, représentante de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Son père, Gaston Anctil, a été quant à lui couronné Bénévole de l’année avec le trophée Louis-Garon. Enfin le trophée de la Révélation en compétition est allé à Lyanna Ouellet de Saint-Pascal.

Le club Judo La Pocatière mettait ainsi un terme à sa saison 2023-2024 par la tenue annuelle de son Gala Excellence-Desjardins. La saison reprendra en septembre, mais entretemps, le directeur technique du club Jacques Dufour assistera, le 15 juin prochain à Montréal, au Gala de Judo Québec, alors que l’olympienne Marylise Lévesque, originaire de Saint-Pacôme, sera intronisée au Temple de la renommée du judo.