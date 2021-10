Jeux du Québec : À la recherche 2000 bénévoles

Pas moins de 2000 bénévoles sont recherchés pour prêter main-forte durant l’événement afin de créer une formidable expérience pour les 3000 jeunes athlètes et les entraîneurs, missionnaires et officiels, provenant des quatre coins du Québec, qui se retrouveront dans la région pendant la semaine de relâche. Pour relever ce défi de taille, le COFJQ — 2022 lance une grande campagne promotionnelle, mettant en lumière cinq bénévoles-vedettes aux profils variés. Avec le slogan Viens jouer avec nous !, ces cinq porte-paroles engagés souhaitent inspirer les citoyens des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska à sauter dans l’aventure avec eux.

Marie-Ève Ouellet est une figure bien connue du milieu sportif et scolaire. Directrice adjointe et responsable des programmes de sport-études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et directrice générale de l’Association de soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ), elle a à cœur de transmettre sa passion aux plus jeunes. Elle est bénévole pour la Finale par amour du sport.