La Ville de Saint-Pascal annonce la finalisation du projet de mise à niveau et d’amélioration du sentier de la montagne à Coton.

Ce projet d’envergure, réalisé en partie par la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent et la Société d’histoire et généalogie de Saint-Pascal, comprenait entre autres les éléments suivants : la réfection des marches en talus ; la reconstruction complète des grands escaliers ; la réfection du belvédère du sommet ; la mise en place d’îlots à deux voies pour une bonne gestion des matières résiduelles ; la création de panneaux d’interprétation historique et paysagère portant sur la légende du Père Coton, sur les lieux ayant marqué l’histoire de Saint-Pascal, ainsi que sur les éléments du paysage en direction du fleuve et des montagnes de la rive nord.