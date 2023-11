Jo Cormier : S’amuser du côté animal de l’Homme

L’être humain s’est hissé au-dessus du statut d’animal et il en souffre. Jo Cormier avait cette phrase épinglée sur son babillard depuis un moment quand il a eu la brillante idée d’en faire le sujet de son premier one-man-show, Animal.

La prémisse semble sérieuse, voire moralisatrice, mais Jo Cormier nous rassure tout de suite, Animal est un spectacle d’humour. Amateur de documentaires animaliers, l’humoriste a su s’en inspirer pour décortiquer le comportement d’homo sapiens qui se croit souvent au-dessus de tout, mais qui continue selon lui d’appartenir au règne animal.

« Il y a une partie de moi qui célèbre l’humain malgré tout. Parmi toutes les espèces, on trône au sommet grâce à notre cerveau et notre intelligence, mais on peut aussi être cabotin à nos heures », raconte-t-il.