Deux artistes de la région de L’Islet, Emilie Clepper et Pierre-Luc Beaulieu, collaboreront pour le projet Le territoire en art. Ce dernier consiste à la création de pièces musicales et de textes poétiques qui seront présentés devant public, inspirés de quatre lieux l’isletois. Le tout sera suivi d’une discussion sur le processus de création et l’influence du territoire sur celui-ci.

L’événement aura lieu le 18 novembre à 19 h 30 à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023.

Source : Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud