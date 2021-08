Joe Grass en spectacle à L’Islet

Un été tout en musique présente le vendredi 20 août à 20 h au parc Havre du souvenir, quai de L’Islet, un grand maître de la guitare, Joe Grass.

Avec ses propres chansons folks, un premier album eponyme, paru en 2010, a ouvert la voie à sa carrière solo avec un deuxième et puis un troisième album en 2016 The Rest Will Disappear.

Ses nombreuses collaborations avec plusieurs artistes lui assurent une réputation de grand guitariste, en proposant un nouveau son mélodique aux prestations de Patrick Watson, Thomas Hellman, Émilie Clepper, Élisapie Isaac et les Barr Brothers entre autres, qui nous ont permis de découvrir son talent, en plus de ses propres albums en solo.

Il est possible de réserver son entrée sur : https://lepointdevente.com/billets/ca2210820001.

Vous n’avez pas de réservations? Pas de soucis, tous seront accueillis le soir du spectacle. Apportez votre chaise et votre masque.

Source : Arts et culture L’Islet