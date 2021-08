Les trois siècles en 70 ans de Simon-Pierre Pelletier

Il n’avait jamais songé publier un ouvrage ni même rêver de le faire. Mais à force de discussions et de partages, le vicaire général du diocèse a décidé d’écrire ses mémoires, racontées à travers l’histoire du Québec qu’il divise en trois « siècles » de développements.

« Au début, je pensais écrire une cinquantaine de pages. Finalement, ce sera 256 pages », lance, en riant, le vicaire général du Diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Simon-Pierre Pelletier.

Le titre fascine : Trois siècles en 70 ans. Comment est-ce possible ? Le septuagénaire a divisé son autobiographie en trois grands courants, ses trois « siècles », soit les années 1950-1965, dans la grande noirceur, les années 1965-1985, l’ère de la modernité et les années 1985-2020, pour la technologie. Tout au long de sa vie, il a été un témoin attentif de l’histoire du Québec et toujours à l’affût des nombreuses avancées politiques, technologiques et scientifiques ayant mené à la modernité qui caractérise le Québec d’aujourd’hui. Il raconte en exemple avoir vu dans des bandes dessinées des personnages avec une montre magique, alors qu’il apprécie aujourd’hui l’usage d’une AppleWatch.

« Le livre s’adresse à tout le monde, et le volet histoire pourra intéresser sans doute les plus jeunes également », dit-il. Il ajoute que les baby-boomers de sa génération apprécieront sûrement ce survol dans le temps qui parle d’événements que plusieurs ont vécu au même âge.

M. Pelletier est né à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! et a étudié à Rivière-du-Loup, Québec et est demeuré dans L’Islet, Montmagny, Rivière-du-Loup et au Kamouraska. S’il s’agit de son histoire sous forme d’autobiographie, il raconte aussi tout ce qu’il a vu, selon sa perception, en quelque sorte.

Par exemple, quand il s’est retrouvé à l’Expo 67, c’était la première fois de sa vie qu’il rencontrait des personnes noires ou asiatiques. Il le raconte à travers ses jeunes yeux de l’époque, un peu comme d’autres personnes qui ont son âge aujourd’hui l’ont vécu.

Publié par Les Éditions GML, le livre sera lancé officiellement le 22 août prochain à 14 h à la Cathédrale Sainte-Anne de La Pocatière.