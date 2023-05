Jorane et Keith Kouna au Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain poursuivent leur partenariat pour la présentation de spectacles du Réseau d’été du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec). Cette année, deux spectacles s’inscrivent au calendrier.

D’abord, Jorane sera de passage le mercredi 12 juillet à 20 h. En marge de son immense projet Hemenetset, elle propose un spectacle intime à partager avec le public, composé de perles du passé et de nouvelles compositions. Elle désire aller à la rencontre des gens dans leur chez eux, en espérant qu’ils se laisseront aller à chanter avec elle.

Quant à Keith Kouna, il sera à Saint-Germain le vendredi 18 août à 20 h. Artiste marquant de la scène rock québécoise, Keith Kouna représente l’un des personnages les plus singuliers à avoir foulé les planches de la province. Il a développé depuis plus de quinze ans une identité propre à lui, irrévérencieuse, humoristique et sincère. Après cinq ans d’absence depuis son dernier album, Keith Kouna revient en 2023 avec un nouveau long-jeu, prêt à reconquérir les foules.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel de La Pocatière et à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon