Lancement de la programmation 23-24 des ADLS

À vos tubas, à vos bombonnes, à vos équipements de plongée, l’équipe des Arts de la scène (ADLS) vous convie à une exploration en profondeurs de l’univers des possibles que compose sa toute nouvelle programmation, le lundi 15 mai dès 18 h 30 à la salle Edwin-Bélanger.

En compagnie des animateurs de la soirée, le public sera invité à plonger à la découverte d’une faune riche qui fourmille de talents.

Encore cette année, une vaste offre de spectacles d’humour, de chanson, de musique, de danse, de théâtre, de cirque et de contenu jeunesse, sans oublier les projections des récits documentaires des Aventuriers voyageurs, seront offerts. Près de 80 spectacles auront lieu sur les différentes scènes qu’opèrent les ADLS de septembre 2023 à mai 2024.

« C’est avec joie que nous attendons le public à ce grand dévoilement, indique la directrice générale des Arts de la scène, Cynthia Lamontagne. Au courant de l’actuelle saison, nous avons présenté plus d’une quinzaine de spectacles à guichet fermé, ce qui démontre l’importance de réserver ses sièges tôt! Je tiens à remercier notre fidèle public qui contribue à notre succès année après année. De plus, nous recensons davantage de spectateurs curieux, provenant de villes plus éloignées. Souvent, ces derniers prolongent leur visite et séjournent dans notre région. Les ADLS et l’ensemble des partenaires récoltent les dividendes des investissements semés il y a maintenant 25 ans. »

En plus de la présentation des spectacles à venir en 23-24, la soirée comprend des prestations inédites et des surprises.

Il est encore possible de déjouer la file d’attente au moment de mettre les billets en vente. Il suffit de se procurer une carte de membre PRIVILÈGE.

Non seulement elle permet de magasiner ses billets trois à cinq jours avant l’admission générale, mais elle inclut un billet pour assister au lancement, et deux entrées pour le cinéma, le mois de l’anniversaire du détenteur.

Les membres VIP pourront procéder à leurs achats du mardi 16 au mardi 23 mai, il est à noter que ces cartes sont discontinuées. Pour les membres PRIVILÈGE, les dates réservées sont du jeudi 25 au mercredi 31 mai.

Le jeudi 1er et le vendredi 2 juin sont dédiés aux entreprises et groupes sociaux. L’admission générale débutera le samedi 3 juin dès minuit en ligne sur adls.ca et de 9 h à 17 h à la billetterie de la rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny, et dans les différents points de vente (Jean Coutu Montmagny, Centre socioculturel Gérard-Ouellet et Dépanneur Voisin Saint-Pamphile).

Source : Les Arts de la Scène