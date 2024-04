Jouer au golf pour garder nos soins de proximité

« Sans la présence de l’hôpital de La Pocatière et de son personnel, je ne serais pas là. » Celui qui s’exprime s’appelle Claude Lizotte. Il a pu recevoir les soins appropriés pour soigner des problèmes cardiaques en 2022. Reconnaissant d’être encore en vie, il souhaite que la population continue d’encourager l’institution. C’est en plein ce que tous peuvent faire, grâce à la présentation du 26e tournoi de golf de la Santé, au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

« Nous sommes privilégiés d’avoir à La Pocatière un hôpital moderne, doté de tous les services, avec du personnel qualifié et passionné. Il faut aussi savoir que la Fondation œuvre pour les CHSLD et les CLSC de toute la MRC de Kamouraska », commente la directrice générale de la Fondation, Maryse Pelletier. Les témoignages de gens qui ont bénéficié au fil des ans de soins de qualité, grâce aux actions de la Fondation, ne se comptent plus.

Jean-Pierre Tirman, président d’honneur

C’est Jean-Pierre Tirman, entrepreneur et président du conseil d’administration du Placoteux, qui assure la présidence d’honneur de l’activité. « Avec l’équipe de la Fondation, je vais profiter de mon réseautage d’affaires pour trouver des joueurs et des partenaires qui vont contribuer à amasser des fonds pour faire l’achat d’un équipement important et essentiel », commente M. Tirman, aussi président de l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal, qui compte une soixantaine de membres.

Le tournoi, sous la forme de quatre balles, meilleure balle avec un départ simultané, aura lieu le vendredi 14 juin au Club de golf Saint-Pacôme. La journée débutera avec un déjeuner-brunch pour les participants, et se terminera par un cocktail et un souper ouvert à tous. Les gens qui ne désirent pas jouer au golf peuvent se joindre au soupere t contribuer aussi au succès de l’événement-bénéfice.

L’argent recueilli servira à faire l’achat d’un injecteur de relève pour le tomodensitomètre (taco), au coût de 42 310 $. « Cet équipement permettra une meilleure continuité des soins de proximité », mentionne Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Maryse Pelletier souhaite que la communauté entière se rallie autour de cette cause, reconnaissant l’importance vitale de maintenir des services de santé de qualité accessibles à tous. Chaque participation au tournoi, contribue à garantir que d’autres patients comme Claude Lizotte puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin.

Vous pouvez vous inscrire en ligne au www.fondationhndf.ca dans la section financement, ou en contactant Maryse Pelletier au 418 856-7000 poste 7395. En 26 ans, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima a recueilli et redistribué plus de deux millions $ dans les établissements de santé du Kamouraska.