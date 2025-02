Jouez dans Peter Pan

La comédie musicale Peter Pan, mise en scène par Luc Guérin, est à la recherche de son Michael Darling. Pour ce rôle emblématique, la production ouvre les auditions à tous les jeunes garçons du Québec âgés de six à huit ans possédant un talent en jeu, en chant et en danse. Une occasion unique de monter sur scène aux côtés d’artistes confirmés, et de vivre l’aventure du Pays imaginaire.

« Nous voulons découvrir de nouveaux talents, et offrir à un jeune passionné la chance de briller sur scène », explique Luc Guérin, qui dirigera le spectacle prévu dès décembre à l’Espace St-Denis à Montréal.

Les aspirants Michael Darling ont jusqu’au 26 février pour soumettre leur candidature. Ils doivent fournir une photo récente, ainsi qu’un démo-voix chanté, dont les détails sont précisés sur la page Facebook officielle du spectacle. Les candidats retenus seront invités à une audition en personne le 10 mars prochain, en présence du metteur en scène et d’Éléonore Lagacé.

Michael Darling, le plus jeune de la fratrie, est un personnage attachant, curieux et avide d’aventure. Inséparable de son ourson en peluche, il suit son frère John et sa sœur Wendy dans un périple fantastique aux côtés de Peter Pan. Grâce à la poussière de fée et à leur courage, ils affronteront le redoutable Capitaine Crochet et sa bande de pirates maladroits.

Présentée dans une mise en scène spectaculaire, avec plus de vingt artistes sur scène et un orchestre, la comédie musicale Peter Pan promet une immersion féérique pour toute la famille. Inspiré du grand classique de Broadway récipiendaire de trois Tony Awards, le spectacle s’annonce comme un rendez-vous incontournable où la magie, la musique et l’aventure s’unissent pour célébrer l’enfance éternelle.