Jour du Souvenir à Saint-Philippe-de-Néri

La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a souligné le jour du Souvenir, le 11 novembre dernier. Un peu plus de 45 citoyens et élèves de l’école primaire se sont réunis afin de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont courageusement servi pour défendre nos libertés.

Le lieutenant-colonel Richard Garon, commandant des Fusiliers du Saint-Laurent, a fait connaître les différents conflits où nos militaires ont eu à intervenir au fil du temps. Il a également partagé ses expériences dans différents pays, entre autres comme Casque bleu.

À la fin de cette conférence, les participants se sont tous déplacés vers le cimetière afin de rendre hommage aux militaires originaires de Saint-Philippe-de-Néri qui y sont inhumés. Une rose fut déposée à chacune des sépultures, et le lieutenant-colonel Garon a fait ensuite le salut militaire, par respect pour leurs sacrifices.

Au nombre de six, ces militaires ont eu à intervenir dans différents conflits. Le corps de l’un d’entre eux est inhumé au Cimetière commémoratif des Nations Unies en Corée, situé à Busan en Corée du Sud. Il est décédé au combat.

Source : Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri