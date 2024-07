Journée de la famille à Saint-Pamphile

C’est dans le cadre de la Journée de la famille, qui s’est tenue le 1er juin dernier, qu’ont eu lieu la sixième édition du Défi-vélo Pierre Daigle et la course du Gym-Action. En vue de cette journée familiale, plusieurs activités étaient au programme afin de plaire aux petits comme aux grands.

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-François Labonté que plus de 30 cyclistes ont pris part au Défi-vélo. Ils ont fait face aux deux circuits proposés, soit le Défi des rangs de 43 km, et le Défi des montagnes de 65 km.

Cette sixième édition a permis de recueillir des revenus nets au montant approximatif de 14 275 $. Les bénéfices seront répartis entre Gym-Action de Saint-Pamphile et la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.

La Fondation a affecté un montant de 11 550 $ pour des équipements acquis au bénéfice du CLSC de Saint-Pamphile, soit un appareil de visualisation des veines et un fauteuil adapté. De plus, à la suite d’un tirage, un vélo de montagne a été gagné par Colette Cloutier, grâce à une commandite d’Ambulances L’Islet-Sud.

Pour sa part, la course du Gym-Action a accueilli 45 coureurs âgés de trois ans et plus, qui ont affronté les différents trajets. Les plus jeunes ont pu profiter des jeux gonflables et du mini-golf confectionné par les élèves du cours d’activités technologiques de l’école secondaire La Rencontre, tandis que les plus vieux ont pu assister à une conférence de Jean-Pierre Després.

Une nouvelle activité de yoga chaise a été offerte, et le Bar laitier Chouinard était sur place pour satisfaire les plus gourmands.