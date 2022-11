C’est le 19 novembre qu’aura lieu la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Cette neuvième édition se tiendra sous le thème « Parler, ça fait du bien ».

Plusieurs études démontrent clairement que les hommes vivant de la détresse psychologique tardent à demander de l’aide, et connaissent peu les ressources disponibles. L’objectif de cette journée est de sensibiliser la population aux réalités masculines, et de faire la promotion de toutes les actions qui peuvent contribuer à la santé tant physique que mentale des hommes. Pour ce faire, la Direction des programmes de santé mentale et dépendances du CISSS du Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans la même vision que la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, et souhaite transmettre le message suivant à la clientèle masculine : « T’as le droit de ne pas bien aller. Un gars peut avoir besoin de parler ». Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler qu’en cas de besoin, il est possible de rejoindre en tout temps le 811, option 2.

Deux organismes de la région sont aussi présents pour les hommes aux prises avec des difficultés personnelles, familiales ou autres. C-TA-C de Rimouski et Trajectoires Hommes du KRTB sont en effet des partenaires de premier plan du CISSS du Bas-Saint-Laurent. En travaillant de concert, ils contribuent à briser les tabous qui entourent la demande d’aide, et à créer des espaces empreints d’ouverture où les hommes se sentent accueillis sans jugement.

Selon une enquête récente menée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, 70 % d’entre eux se disent préoccupés par leurs relations familiales, 68 % affirment vivre un sentiment d’isolement, et 67 % sont inquiets de leur santé mentale. De plus, les hommes québécois, et plus particulièrement ceux de 18 à 24 ans, souffriraient de détresse psychologique élevée. La proportion des hommes dans cette situation est passée à 14 % en 2021, comparativement à 8 % l’année précédente, soit près du double.

La Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes a été créée en 2014 par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Elle se tient chaque année à la même date que la Journée internationale de l’homme, et ce, dans plus de 60 pays.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent