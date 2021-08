Judo : enfin un retour sur les tatamis

Un des sports qui a le plus écopé durant la pandémie peut espérer une reprise pratiquement normale. Le club de Judo-La Pocatière redémarre ses activités, en espérant que l’évolution de la situation sanitaire demeure favorable.

Jugé à haut risque en raison des contacts rapprochés, on y exigera le passeport vaccinal, ce qui représente environ 20 % du membership.

Reste que cela permet de reprendre plus sécuritairement les activités, qui sont arrêtées depuis janvier à La Pocatière.

«En septembre 2020, on avait repris en format phase 4, c’est-à-dire, en bulles restreintes», rappelle Jacques Dufour, entraineur principal et directeur technique. On comptait alors 37 membres sur les plus ou moins 80 habituels, impact direct de la pandémie.

Puis, aux Fêtes, le passage en zones orange et rouge a forcé l’arrêt, puisque la pratique devenait pratiquement impossible ou à tout le moins ennuyante.

Actuellement, la pratique du judo est permise, ce qui fait que dès septembre 2021, le club proposera ses cours habituels et son judo-école, toujours au dojo de l’école Saint-Charles.

«Nous enregistrons un déficit de 1200 $ pour l’an dernier, mais grâce à notre bonne base de commanditaires, de l’aide COVID de l’URLS et un bon partenariat avec le Centre de services scolaire pour la location des espaces, ça augure bien pour 2021-2022. Nous avions aussi un bon fonds de roulement», d’ajouter M. Dufour.

On espère aussi que l’année olympique ait des effets positifs. Souvent, durant une année olympique, lorsqu’un sport se démarque, cela se traduit par des augmentations d’inscriptions.

«On espère que ça se reflète. Le judo a eu une belle visibilité grâce aux performances canadiennes. C’est la première fois qu’une femme canadienne était médaillée, et on en compte même deux en 2021», ajoute Jacques Dufour.

Quant aux compétitions, on ignore si cela sera possible durant la présente saison.

La soirée d’accueil et des inscriptions aura lieu au dojo à l’école St-Charles le mercredi 2 septembre 2021 dès 18h00.