Ludovic Soucy devient le nouveau capitaine de L’Océanic de Rimouski pour la saison 2021-2022.

Le natif de La Pocatière est le 11e joueur de la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/îles-de-la-Madeleine à porter le « C » sur son chandail après : Allan Sirois, David St-Onge, Benoît Martin, Jean-François Plourde, Patrick Coulombe, Alex Emond, Alexis Loiseau, Anthony Chapados et Charle-Édouard D’Astous et Nathan Ouellet. Il devient ainsi le 28e capitaine de l’histoire de l’organisation.