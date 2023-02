Judo-La Pocatière : L’équipe Élite-Avantis s’impose

Le club Judo-La Pocatière était en action dimanche 29 janvier et l’équipe Élite-Avantis, composée de 13 judokas, est revenue avec dix médaillés, dont huit d’or. La compétition de la zone Québec regroupait les régions Chaudière-Appalaches, Québec, Charlevoix et La Pocatière. Les judokas du club de La Pocatière se sont particulièrement démarqués avec des victoires parfois contre des ceintures plus avancées en judo.

Dans la catégorie des U10, Rosalie Anctil de Sainte-Louise et son frère Jean-Benoît ont remporté l’or dans leur catégorie de poids respectif. Chez les U12, Émile Bochud de La Pocatière et Jules Dufresnes de Saint-Roch-des-Aulnaies, ceinture jaune, sont repartis avec l’or contre des adversaires jaune/orange.

Les autres vainqueurs chez les U14 pour l’or, on retrouve Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies, ceinture orange avec des victoires sur des ceintures vertes ; Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme contre des ceintures plus avancées également ; Théophile Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies chez les U16 qui a affronté des ceintures vertes alors qu’il est orange/verte depuis peu. Enfin, Heidi Lizotte de Saint-Pacôme a remporté l’or chez les U14 à sa première expérience au niveau régional.

Deux autres médailles ont été remportées par Clovis Dionne (bronze) de Saine-Anne-de-la-Pocatière chez les U12 et Étienne Martel (argent) chez les U16. Étienne a connu une seule défaite devant un judoka bleu/marron beaucoup plus avancé, alors qu’il est orange/verte. De leur côté, Léonie et Eugénie Anctil n’ont pas connu la victoire, tout comme Honoré Gilbert, mais dans le cadre de la finale régionale des jeux du Québec, ils ont eu droit à une médaille de participation.

Le directeur technique du club Judo-La Pocatière Jacques Dufour se disait fier des athlètes de l’équipe Élite-Avantis. Selon lui, cela est porteur pour la compétition interzone les 18 et 19 février à Trois-Rivières, et le championnat provincial à la fin mars à Laval.

Source : Club Judo-La Pocatière