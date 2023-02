Baseball sénior : Les Escaladeurs de La Pocatière toujours sans relève

L’autorisation d’une deuxième année sabbatique à la concession des Escaladeurs de La Pocatière n’a pas à ce jour permis de constituer un nouveau conseil d’administration. Pendant que le directeur et trésorier de l’équipe lance un nouvel appel à la relève, le président de la Ligue senior Puribec se dit prêt à mettre la main à la pâte, s’il le faut.

Rien n’a bougé depuis un an. À pareille date l’an dernier, Bryan McBrearty, directeur des joueurs et trésorier au sein de l’organisation des Escaladeurs de La Pocatière, lançait un appel pour constituer un nouveau conseil d’administration. Dans les mois précédents, lui et les quatre administrateurs de l’équipe avaient démissionné en bloc, laissant celle-ci sans Une trop grande ouverture de la Ligue à la provenance de joueurs « importés » avait justifié ces démissions, selon ce que le président démissionnaire Éric Miville avait confié au Placoteux.

Les impressions sont toujours les mêmes un an plus tard pour ces anciens administrateurs, et l’appel aux bénévoles pour reprendre en main la destinée de la concession n’a toujours pas porté fruit. Les Escaladeurs ont tout de même pu profiter d’une deuxième année sabbatique octroyée par la Ligue senior Puribec, alors que le règlement n’en prévoit qu’une seule. « Ça nous [la Ligue] fait plaisir ! La Pocatière est une bonne concession, avec une belle histoire. On y tient », s’est exclamé le président Denis Bérubé.

Manque de joueurs

Bien accueillie, cette année sabbatique supplémentaire fait dire à Bryan McBrearty qu’elle ne sera pas de trop, car l’équipe n’aurait probablement pas démarré l’été prochain, faute de joueurs. « Ceux qui évoluent dans le junior à Saint-Pascal, ils en ont encore pour deux ans avant de passer séniors. Et Montmagny, de l’autre côté, ç’a fait mal également aux Escaladeurs », ajoute le directeur des joueurs et trésorier démissionnaire.

Denis Bérubé défend de son côté l’ajout d’une concession à Montmagny. « Les joueurs de Montmagny qui jouaient à La Pocatière, de ce qu’on en sait, ils n’auraient pas continué pour les Escaladeurs l’année suivante, qu’on ait accepté la concession ou non. »

L’âge maximal des joueurs dans la ligue junior serait plutôt à pointer du doigt dans le cas des Escaladeurs. Le problème serait le même dans les autres petits marchés, comme Rimouski et Trois-Pistoles, qui possèdent à la fois des équipes junior et sénior, de l’avis de Denis Bérubé. « Les joueurs ont une blonde, une maison et des enfants, et ils jouent encore junior car l’âge maximum est de 23 ans, déplore-t-il. Je l’ai déjà dit à Baseball Québec, il faudrait qu’un joueur qui a terminé son stage junior puisse passer directement au sénior. »

La quantité de joueurs disponibles, plutôt que leur qualité, expliquerait aussi pourquoi certains marchés comme La Pocatière ont été plus affectés que d’autres par la présence des joueurs « importés ». De nouvelles balises ont depuis été apportées à ce chapitre, de préciser le président de la Ligue, dont notamment l’impossibilité de recruter des joueurs professionnels hors territoire de moins de 40 ans.

Appel aux bénévoles

Bryan McBrearty rappelle que la situation financière des Escaladeurs est bonne. L’équipe fonctionnait durant ses deux dernières saisons avec un budget annuel d’environ 20 000 $. « Il reste encore de l’argent dans le compte pour redémarrer », poursuit-il. Comme l’an dernier, il se dit prêt à accompagner les bénévoles qui voudront relever l’organisation.

Denis Bérubé ne s’est pas avancé de son côté pour signifier si une troisième année sabbatique était envisageable pour les Escaladeurs. Il a toutefois rappelé qu’il était prêt à donner un coup de main personnellement à la future organisation. « Je suis prêt à accepter plein de choses pour que La Pocatière demeure dans la Ligue Puribec. »