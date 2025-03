Judo : Les sœurs Ouellet brillent à la Coupe Gaston Gagnon

La Coupe Gaston Gagnon de judo, qui s’est tenue le samedi 15 mars à Rivière-du-Loup, a été le théâtre de performances exceptionnelles pour le club Judo La Pocatière. En effet, Lyanna Ouellet, dans la catégorie U14, a remporté une médaille d’or, tandis que sa jeune sœur Kalye Ouellet a également décroché l’or dans la catégorie U12.

« Ces deux jeunes athlètes ont fait preuve de détermination et de talent, offrant à leur club des performances remarquables. Leur exploit est une source de fierté pour leur entourage et pour la communauté sportive. Félicitations à Lyanna et Kalye Ouellet pour leur réussite exceptionnelle. Elles sont formidables ! », a déclaré une des responsables du club.