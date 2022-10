Le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de Mme Julie Théberge au poste de coordonnatrice du cheminement scolaire, des services adaptés et de la réussite. La nomination de Mme Théberge a été entérinée ce 11 octobre et elle entrera en fonction à compter du 24 octobre prochain.

Mme Théberge est détentrice d’un baccalauréat multidisciplinaire du côté des sciences sociales, de la gestion du personnel et des études sur la violence. Au cours des dernières années, elle a su développer des compétences en gestion et en intervention auprès d’organismes de la région tels que la Maison de la famille du Kamouraska, Tandem-Jeunesse et La Montée+.

« De par son parcours académique et professionnel, Mme Théberge a une excellente compréhension des enjeux liés aux services adaptés, au cheminement scolaire et à la réussite des étudiants », affirme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.