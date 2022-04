Kamouraska : Des organismes mieux formés pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes

Cinq formations en immigration ont été offertes aux organismes du Kamouraska depuis le début de l’année 2022. Ces dernières avaient pour but de sensibiliser et d’outiller les participants à l’accueil des personnes issues de l’immigration au sein de leurs services.

Ce fut également l’occasion de présenter les faits saillants du plus récent portrait de l’immigration du Kamouraska, de traiter de l’impact du parcours migratoire sur la santé mentale des personnes immigrantes et de l’adaptation de ces dernières face aux difficultés de l’immigration. Il a aussi été question des bonnes pratiques en matière d’intervention, afin de sensibiliser les participants à l’importance de créer des liens solides et de sécuriser les citoyennes et citoyens issus de l’immigration.