Kamouraska et L’Islet passent au orange lundi prochain

Le KRTB (Kamouraska-Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques) et Montmagny-L’Islet, actuellement en zone rouge, passeront à la zone orange le lundi 7 juin.

Le passage en zone orange permet d’ouvrir les salles à manger des restaurants, les gyms, les cinémas et les élèves de secondaire 3, 4 et 5 iront à l’école en présentiel en tout temps.

Certaines régions passeront même au jaune et au vert dès le lundi 7 juin. L’est du Bas-Saint-Laurent (Rimouski, Matane, Matapédia, La Mitis) passe d’ailleurs à la zone jaune, ce qui permet l’ouverture des bars et la tenue de parties sportives à l’extérieur. Les bulles familiales de deux adresses différentes pourront aussi se voir à l’intérieur, avec leurs masques. Le masque peut être retiré lorsque les personnes ont reçu les deux doses de vaccin.

Dans le Bas-Saint-Laurent, on enregistre entre zéro et six cas par jour depuis une semaine.