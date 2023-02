Kamouraska : Le quai Taché plus près que jamais d’une réfection complète

Le quai Taché de Kamouraska, dont environ le tiers a été rénové à ce jour, se rapproche d’une réfection complète. La Municipalité de Kamouraska, qui a maintenant le dossier en main, est à l’étape de la recherche d’aides financières pour procéder aux travaux qui pourraient se réaliser au courant de 2024.

La mairesse de Kamouraska Anik Corminboeuf ne mâche pas ses mots lorsqu’il est question du quai Taché. « L’image n’est pas super. Il faut que ça se règle, car ça ne peut pas rester comme ça », s’exclame-t-elle, d’un ton décidé.

Avant qu’elle n’accède à la mairie de Kamouraska, Anik Corminboeuf rappelle que la Municipalité avait repris le dossier du quai Taché. Patrimoine maritime Kamouraska, organisme qui mène toujours des campagnes de financement populaire pour l’entretien et la mise en valeur des deux quais du village, était rendu à un stade où la complexité du dossier de réfection le dépassait. En prenant le relais, la Municipalité a demandé l’aide de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui agit maintenant à titre de chargé de projet. « On manquait de ressources à la Municipalité, et on était rendu au point où il fallait avoir recours à différents experts si on souhaitait aller plus loin dans la démarche », explique la mairesse.

Études hydrauliques par Tetra Tech, certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, plusieurs étapes ont depuis été franchies; reste désormais le financement à attacher. « Il y a trois ans, on avait un projet de 3 M$, aujourd’hui on est rendu à 5 M$. Il y a une limite à ce qu’une municipalité de 600 personnes peut assumer », poursuit Anik Corminboeuf.

Une réunion tenue le 17 février avec le député fédéral Bernard Généreux et le député provincial Mathieu Rivest avait pour but de regarder les possibilités de financement pour mener le projet à terme. Un programme fédéral-provincial discuté lors de cette rencontre permettrait de couvrir jusqu’à 60 % des coûts, d’indiquer Anik Corminboeuf. « À 60 %, on parle de 3 M$ en financement gouvernemental. Pour nous (la Municipalité), la charge restante devient plus réaliste à assumer. »

De ce 2 M$ que la Municipalité de Kamouraska devrait défrayer, la somme de 1 M$ a déjà été réservée récemment pour le quai Taché par la MRC de Kamouraska, via le Programme de soutien pour le milieu municipal en patrimoine immobilier concernant les immeubles de propriété municipale. De ce million, 600 000 $ sont avancés par le ministère de la Culture et des Communications, 300 000 $ par la Municipalité de Kamouraska, et 100 000 $ par Patrimoine maritime Kamouraska. Il resterait donc un autre million à attacher pour concrétiser le projet. « En se tournant vers l’association touristique régionale et le Mouvement Desjardins, entre autres, je crois que ça devient plus réaliste pour Kamouraska. On ne veut pas surtaxer nos citoyens non plus », déclare Anik Cominboeuf.

Les discussions entre la Municipalité de Kamouraska et la FQM qui ont suivi la rencontre avec les députés fédéral et provincial permettent maintenant à Anik Corminboeuf d’avancer la date de 2024 comme échéancier possible de la réfection des deux tiers restants du quai. « Et on parle seulement de la structure, de béton, enchaîne-t-elle. Le maquillage [NDLR Bancs, lampadaires], ça sera dans le cadre d’une phase deux », conclut-elle.