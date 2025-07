Kamouraska se paie de gros feux d’artifice

Les 258 spectateurs présents à Saint-Pascal ont eu droit à des feux d’artifice pendant le match et après le match alors que les Industries Desjardins du Kamouraska ont frappé trois circuits consécutifs en route vers une victoire de 8 à 5 face au Frontière FM d’Edmundston le vendredi soir 25 juillet dernier.

Les locaux ont ouvert la marque en première manche sur le simple de Rémi Lévesque, mais les visiteurs ont répliqué avec un coup de circuit de deux points de Garrett Parkins.

En fin de deuxième manche, les Industries Desjardins ont immédiatement repris les devants sur un simple de Pier-Alexis Beaulieu et un roulant à l’avant-champ d’Enrick Jomphe qui faisait 3-2.

Les deux formations se sont échangé un autre point en troisième manche, mais c’est à la manche suivante que la partie s’est jouée quand Enrick Jomphe, Cédric Lizotte et Émilien Plouffe ont sorti trois balles du stade et soudainement le pointage était de 7 à 3.

Les visiteurs ont bien tenté de revenir de l’arrière à la dernière manche profitant d’une erreur et de trois coups sûrs pour marquer deux fois, mais ce fut trop peu trop tard.

Au monticule, Juan Carlos Rodriguez a accordé trois points sur neuf coups sûrs pour enregistrer la victoire. Enrick Jomphe a lancé le dernier retrait pour le sauvetage. Dans le camp adverse, Patrick Morin a permis quatre points sur sept coups sûrs encaissant le revers.

En attaque, Émilien Plouffe avec trois coups sûrs et un point produit, Enrick Jomphe avec deux coups sûrs et trois points produits et Rémi Lévesque avec deux coups sûrs et deux points produits ont été les meilleurs pour les locaux.

Pour le Frontière FM, Vincent Hébert a connu un match de rêve avec quatre coups sûrs en quatre présences et deux points marqués. Avec cette victoire, Kamouraska (10-11) s’approche à un demi-match d’Edmundston (8-8) et du cinquième rang.

Source : Ligue Puribec