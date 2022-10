Kamouraska : Une maison à donner… pour déménager

La publication sur Facebook a définitivement suscité l’intérêt.

Luce Lévesque, qui tient la boutique «Art populaire» à Kamouraska, donne sa maison en échange qu’elle soit déménagée.

«Je suis propriétaire de deux maisons présentement, une à La Pocatière et celle-là à Kamouraska, qui est en très bon état», raconte la principale intéressée.

Elle souhaite construire une nouvelle maison sur son terrain de la route 132 à Kamouraska, mais plus grande, pour pouvoir l’habiter et continuer d’exploiter «Art populaire». Des plans d’agrandissement ont dévoilé qu’il en coûterait plus cher que de construire de zéro. Déjà, elle a reçu plusieurs appels de personnes intéressées à récupérer la maison, en échange de payer les frais de déménagement, évidemment.

«Ce projet cadre bien dans le concept d’économie circulaire», concluait Mme Lévesque.