Karine Mercier, nouvelle directrice générale de l’ITAQ

Les membres du conseil d’administration de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) sont heureux d’annoncer la nomination de Karine Mercier au poste de directrice générale par intérim. Cette nomination est en vigueur depuis le jeudi 9 novembre 2023 et le demeurera jusqu’à ce que le Conseil des ministres nomme une personne à la direction générale.

Mme Mercier, qui occupe la direction des études depuis mars, possède une feuille de route impressionnante dans le milieu de l’éducation collégiale au Québec. En plus d’une scolarité de doctorat en sciences infirmières de l’Université de Montréal, elle détient un diplôme de l’École nationale d’administration publique (ENAP). Dans le cadre de ses fonctions à la direction générale de l’Institut, elle veillera à la bonne continuité des opérations et des activités, conformément aux règlements et aux politiques de celui-ci.

Autre nomination

L’ITAQ annonce également la nomination de France Bérubé à titre de directrice de la de l’expérience étudiante et de la mobilité (DEEM). Mme Bérubé est en poste depuis le 25 octobre dernier. Gestionnaire expérimentée, Mme Bérubé évolue à l’ITAQ depuis plus de 20 ans, entre autres, à titre de directrice adjointe à l’enseignement, mais également en tant que coordonnatrice du soutien technique au campus de La Pocatière, de registraire, en plus d’avoir travaillé au sein de l’organisation scolaire; elle revient donc à ses anciennes amours. Sa connaissance large de l’Institut et son expertise vaste en termes de gestion seront assurément des atouts pour la DEEM. Actuellement directrice par intérim de la direction de la formation continue et des projets régénérateurs, elle continuera d’assumer ses fonctions auprès de la direction jusqu’à l’embauche prochaine d’une nouvelle personne à ce poste.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec