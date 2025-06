Karine Verpillot met le cap sur l’âme

Les œuvres de Karine Verpillot ne se regardent pas, elles se lisent, se ressentent et se racontent. L’artiste multidisciplinaire originaire de Saint-Pascal présente Kar.née de voyage, une exposition immersive à découvrir jusqu’au 20 août à La Mosaïque–Bibliothèque de La Pocatière.

« Elle nous invite à voyager autrement, à travers le visible et l’invisible », résume le comité d’exposition, qui invite le public au vernissage prévu le mercredi 25 juin de 17 h à 19 h. Cette rencontre avec l’artiste promet de faire jaillir la réflexion, tant ses œuvres relèvent d’une quête intérieure, d’une spiritualité vivante, et d’un souci de revalorisation des matériaux.

À la croisée des arts visuels, du conte et de la poésie, chaque création de Karine Verpillot est un fragment d’histoire, un éclat d’émotion, un écho du cœur. Elle y mêle le pictural, le mot écrit, et même l’objet récupéré, dans une esthétique singulière qu’elle qualifie elle-même d’« in.Kar.née ». On y sent le souffle d’une artiste qui ne voyage pas pour fuir, mais pour mieux revenir vers soi.

L’exposition propose une série de tableaux où le cheminement intérieur s’illustre dans des compositions à la fois sobres et puissantes. L’âme humaine y est explorée comme un territoire vaste, parfois lumineux, parfois voilé, toujours porteur de sens. Pour les visiteurs, c’est l’occasion d’une pause hors du temps, entre contemplation et méditation.

Accessible gratuitement, l’exposition se tient aux heures d’ouverture de la bibliothèque, les mardis et jeudis de 12 h 30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30, et les samedis de 10 h à 15 h. La Mosaïque–Bibliothèque est située au 900, 6e Avenue à La Pocatière.