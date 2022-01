Kayak : Une Route bleue plus accessible

Plus de 15 ans après sa création, la Route bleue, qui met en avant la pratique du kayak de mer et autres petites embarcations sur le fleuve, se renouvelle et devient plus accessible.

Auparavant, le format linéaire du tracé ne permettait la pratique qu’aux kayakistes aguerris et expérimentés. Les petites initiatives et boucles le long du fleuve n’étaient pas promues ni mises de l’avant d’une façon concertée.

Ce sera maintenant chose du passé. La hausse d’intérêt des touristes et des locaux pour ces loisirs et pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont mené à la création d’un comité de coordination. Il a été décidé de relancer la Route bleue.

« Le but est de cibler des parcours et s’associer avec les gens en place, par exemple la SEBKA au Kamouraska. Les parcours existent, nous on souhaite réunir les acteurs », souligne Étienne Bachand, directeur adjoint du comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire.

Ainsi, des circuits composés de petites et moyennes boucles dans des zones favorables et accessibles pour des pagayeurs de différents niveaux seront proposés. Des guides seront mis en ligne, autant pour les bonnes pratiques que pour les conditions de navigation, l’objectif étant de mieux encadrer la pratique du kayak.

« Il y a aussi un aspect protection de l’environnement, en sensibilisant les gens à faire attention à la faune et la flore, à présenter des comportements écoresponsables. Bref, à laisser le moins de traces possibles », ajoute Étienne Bachand.

Cette nouvelle formule permettra ainsi d’ouvrir à un plus large public l’accès au fleuve. Quatre parcours, peut-être cinq, seront proposés : Kamouraska, L’Isle-Verte, Trois-Pistoles, le Parc national du Bic et Rimouski.